Здавав позиції ЗСУ: екс-підполковника у Сумах засудили до 15 років тюрми
У Сумах суд визнав винним у державній зраді колишнього підполковника Державної служби охорони та пенсіонера Юрія Рагуліна. Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на вирок суду.
Що відомо про справу
За даними слідства, Рагулін ще у травні 2022 року був завербований представниками РФ. Використовуючи месенджер Signal, він передавав ворогу інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ та іншої військової техніки на території Краснопільської громади Сумської області.
Чоловік також надсилав фотоматеріали з поясненнями, що допомагали окупантам коригувати обстріли українських позицій. У матеріалах справи зафіксовано п’ять епізодів передачі даних, останній з яких відбувся 29 травня 2022 року.
Деталі судового процесу
1 червня 2022 року чоловіка затримала СБУ. На суді він свою провину не визнав, заявляв про "побутове" спілкування з військовим пенсіонером із РФ. Водночас він не заперечив, що вилучені мобільні телефони та SIM-картки, через які велося листування, належать йому.
Суд призначив Юрію Рагуліну покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, СБУ у Херсоні затримала місцевого жителя, який збирав розвіддані для підготовки прориву російських ДРГ на правобережжя області. Чоловік фотографував оборонні об’єкти біля Дніпра та випитував інформацію у людей. Його викрили й затримали за держзраду. Агенту загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
РБК-Україна також розповідало, що директор НАБУ Семен Кривонос підтвердив: двох співробітників бюро заарештували за підозрою у держзраді, ще троє отримали підозри у скоєнні ДТП. Наразі триває слідство, а також внутрішні розслідування в НАБУ. Кривонос закликав СБУ оприлюднити матеріали, які підтверджують причетність підозрюваних до російського впливу.