"Працюватимуть команди": Зеленський домовився з ОАЕ про захист від ударів Ірану

"Я висловив йому співчуття через загибель людей від божевільних ударів з Ірану", - зазначив Зеленський.

У заяві з посиланням на слова президента ОАЕ йдеться, що іранський режим завдає ударів не тільки по військових об’єктах, а й по будинках, молах і навіть мечетях.

"Ми обговорили, як можемо допомогти в цій ситуації та підтримати захист життя. Домовилися, що команди працюватимуть над цим. Захист життя - це спільний пріоритет для всіх у світі", - підкреслив Зеленський.

Операція США проти Ірану

Нагадаємо, що 28 лютого 2026 року Ізраїль і США нанесли серію ударів по Ірану. Майже через добу після операції президент США Дональд Трамп сказав, що причиною його рішення став провал останніх переговорів щодо нової ядерної угоди.

У відповідь Тегеран почав масовану атаку із застосуванням балістичних ракет і безпілотників по території Ізраїлю і союзників США, де розташовані військові бази Пентагону. Серед таких країн - Катар, Бахрейн, Кувейт та Об'єднані Арабські Емірати.

Станом на 3 березня бойові дії тривають. В одному з інтерв'ю Трамп сказав, що США ще не почали сильно бити й "велика хвиля" атак настане незабаром.

Джерела CNN повідомили, що США готуються до посилення атак по Ірану в найближчі 24 години. За оцінками Вашингтона, оборона Ірану ослабла, тому тепер можна переходити до наступного етапу - знищення ракетного виробництва, дронів і військово-морського флоту.