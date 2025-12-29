Трамп оголосив склад робочої групи для переговорів із Росією

"Ця робоча група працюватиме з Росією. Між собою нам працювати мало глузду", - повідомив Трамп після заяви про створення робочої групи США.

Відомо, що до групи увійдуть спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять чинного глави Білого дому Джаред Кушнер, генерал Джон Кейн, держсекретар Марко Рубіо, міністр війни США Піт Гегсет та ще кілька осіб.

При цьому президент США зазначив, що з боку України також до групи можуть увійти "кілька добродіїв".

Президент Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що до робочої групи США можуть увійти секретар СНБО Рустем Умеров, заступник глави МЗС Сергій Кислиця та глава Генштабу Андрій Гнатов.

"Думаю ми будемо розглядати 6 документів і на січень матимемо ухвалу", - повідоми український лідер.

Трамп додав, що для подолання останніх розбіжностей в мирному врегулюванні знадобиться, ймовірно, кілька тижнів.

"Може кілька тижнів. Кілька тижнів я б дав на це. Якщо воно піде добре. Ми маємо один пункт, а він поділив думки наші. 35 років деякі питання дожидали свого розвʼязання, ми кілька днів взяли", - сказав глава Білого дому.