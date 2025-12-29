Трамп объявил состав рабочей группы по переговорам с Россией

"Эта рабочая группа будет работать с Россией. Между собой нам работать мало смысла", - сообщил Трамп после заявления о создании рабочей группы США.

Извсетно, что в группу войдут спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять действующего главы Белого дома Джаред Кушнер, генерал Джон Кейн, госсекретарь Марко Рубио, министр войны США Пит Хегсет и еще несколько человек.

При этом президент США отметил, что со стороны Украины также в группу могут войти "несколько господ".

Президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что в рабочую группу США могут войти секретарь СНБО Рустем Умеров, заместитель главы МИД Сергей Кислица и глава Генштаба Андрей Гнатов.

"Думаю мы будем рассматривать 6 документов и на январь будем иметь решение", - сообщил украинский лидер.

Трамп добавил, что для преодоления последних разногласий в мирном урегулировании понадобится, вероятно, несколько недель.

"Может несколько недель. Несколько недель я бы дал на это. Если оно пойдет хорошо. Мы имеем один пункт, а он поделил мысли наши. 35 лет некоторые вопросы ждали своего решения, мы несколько дней взяли", - сказал глава Белого дома.