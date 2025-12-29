Трамп объявил состав рабочей группы по переговорам с Россией

Глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал создание рабочей группы США по мирному урегулированию в Украине. Группа будет работать с РФ, а ее представителями станут первые лица американской политики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию конференции лидеров Украины и США, которая состоялась после переговоров.
"Эта рабочая группа будет работать с Россией. Между собой нам работать мало смысла", - сообщил Трамп после заявления о создании рабочей группы США.
Извсетно, что в группу войдут спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять действующего главы Белого дома Джаред Кушнер, генерал Джон Кейн, госсекретарь Марко Рубио, министр войны США Пит Хегсет и еще несколько человек.
При этом президент США отметил, что со стороны Украины также в группу могут войти "несколько господ".
Президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что в рабочую группу США могут войти секретарь СНБО Рустем Умеров, заместитель главы МИД Сергей Кислица и глава Генштаба Андрей Гнатов.
"Думаю мы будем рассматривать 6 документов и на январь будем иметь решение", - сообщил украинский лидер.
Трамп добавил, что для преодоления последних разногласий в мирном урегулировании понадобится, вероятно, несколько недель.
"Может несколько недель. Несколько недель я бы дал на это. Если оно пойдет хорошо. Мы имеем один пункт, а он поделил мысли наши. 35 лет некоторые вопросы ждали своего решения, мы несколько дней взяли", - сказал глава Белого дома.
Украинский и американский лидеры провели встречу во Флориде, в резиденции главы Белого дома Мар-а-Лаго 28 декабря. Темой стала доработка разногласий в мирном плане.
Относительно первых выводов встречи: Трамп уже сообщил о вопросе Донбасса, который был одним из главных. По его словам, этот пункт еще не решен, но стороны приблизились к завершению.
Зеленский, в свою очередь, также прокомментировал впервые итоги встречи с президентом США. На вопрос о гарантиях безопасности, глава государства ответил: они согласованы на все сто процентов, сам же мирный план в целом завершен на 90%.