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Працювали дрони, "Фламінго" та Pelican: Зеленський підтвердив масштабну атаку на Москву

11:07 20.09.2026 Нд
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Українські дрони та ракети, зокрема "Фламінго", вночі 20 вересня масовано атакували Москву. Уражений один з ключових підприємств нафтової промисловості РФ та обʼєкт логістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"У Московському регіоні цієї ночі дуже відчутно спрацювали наші далекобійні відповіді. Є ураження одного з ключових підприємств нафтової промисловості РФ та обʼєкта логістики агресора. Це мільярди доларів, які підтримують воєнну машину", - повідомив Зеленський.

Працювали, зокрема, FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляниця", Vendetta, "Лютий", "Барс", "Фламінго", "Січень" та Pelican.

Було також застосовано санкції по підприємству у Воронезькому регіоні.

"Москва повинна не будувати ешелоновані кільця ППО за рахунок інших регіонів, а завершити свою жорстоку війну й обрати мир. Є на столі кроки для деескалації: в енергетиці, продовольчій безпеці. Потрібна політична воля. Дякую всім, хто посилює українську далекобійність", - додав президент.

Масована атака на Москву

Нагадаємо, у ніч на 20 вересня Сили оборони України масовано атакувал Москву.

У результаті нічної атаки дронів у Москві спалахнув нафтопереробний завод "Газпромнефть-МНПЗ", який забезпечує 40% пального російської столиці.

Також був атакований складський комплекс у Підмосков'ї.

Росія тим часом заявила про рекордну атаку дронів, яка охопила десятки регіонів. Лише на підльоті до Москви, за даними РФ, збили 450 безпілотників.

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