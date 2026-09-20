Работали дроны, "Фламинго" и Pelican: Зеленский подтвердил масштабную атаку на Москву

"В Московском регионе этой ночью очень ощутимо сработали наши дальнобойные ответы. Есть поражение одного из ключевых предприятий нефтяной промышленности РФ и объекта логистики агрессора. Это миллиарды долларов, поддерживающие военную машину", - сообщил Зеленский.

Работали, в частности, FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляница", Vendetta, "Февраль", "Барс", "Фламинго", "Январь" и Pelican.

Были также применены санкции по предприятию в Воронежском регионе.

"Москва должна не строить эшелонированные кольца ПВО за счет других регионов, а завершить свою жестокую войну и избрать мир. Есть на столе шаги для деэскалации: в энергетике, продовольственной безопасности. Нужна политическая воля. Спасибо всем, кто усиливает украинскую дальнобойность", - добавил президент.