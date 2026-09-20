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Работали дроны, "Фламинго" и Pelican: Зеленский подтвердил масштабную атаку на Москву

11:07 20.09.2026 Вс
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Украинские дроны и ракеты, в частности "Фламинго", ночью 20 сентября массированно атаковали Москву. Поражено одно из ключевых предприятий нефтяной промышленности РФ и объект логистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"В Московском регионе этой ночью очень ощутимо сработали наши дальнобойные ответы. Есть поражение одного из ключевых предприятий нефтяной промышленности РФ и объекта логистики агрессора. Это миллиарды долларов, поддерживающие военную машину", - сообщил Зеленский.

Работали, в частности, FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляница", Vendetta, "Февраль", "Барс", "Фламинго", "Январь" и Pelican.

Были также применены санкции по предприятию в Воронежском регионе.

"Москва должна не строить эшелонированные кольца ПВО за счет других регионов, а завершить свою жестокую войну и избрать мир. Есть на столе шаги для деэскалации: в энергетике, продовольственной безопасности. Нужна политическая воля. Спасибо всем, кто усиливает украинскую дальнобойность", - добавил президент.

Массированная атака на Москву

Напомним, в ночь на 20 сентября Силы обороны Украины массированно атаковали Москву.

В результате ночной атаки дронов в Москве вспыхнул нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефть-МНПЗ", обеспечивающий 40% горючего российской столицы.

Также был атакован складской комплекс в Подмосковье.

Россия тем временем заявила о рекордной атаке дронов, охватившей десятки регионов. Только на подлете в Москву, по данным РФ, сбили 450 беспилотников.

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