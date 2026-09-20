Работали дроны, "Фламинго" и Pelican: Зеленский подтвердил масштабную атаку на Москву

Украинские дроны и ракеты, в частности "Фламинго", ночью 20 сентября массированно атаковали Москву. Поражено одно из ключевых предприятий нефтяной промышленности РФ и объект логистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"В Московском регионе этой ночью очень ощутимо сработали наши дальнобойные ответы. Есть поражение одного из ключевых предприятий нефтяной промышленности РФ и объекта логистики агрессора. Это миллиарды долларов, поддерживающие военную машину", - сообщил Зеленский.
Работали, в частности, FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляница", Vendetta, "Февраль", "Барс", "Фламинго", "Январь" и Pelican.
Были также применены санкции по предприятию в Воронежском регионе.
"Москва должна не строить эшелонированные кольца ПВО за счет других регионов, а завершить свою жестокую войну и избрать мир. Есть на столе шаги для деэскалации: в энергетике, продовольственной безопасности. Нужна политическая воля. Спасибо всем, кто усиливает украинскую дальнобойность", - добавил президент.
Напомним, в ночь на 20 сентября Силы обороны Украины массированно атаковали Москву.
В результате ночной атаки дронов в Москве вспыхнул нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефть-МНПЗ", обеспечивающий 40% горючего российской столицы.
Также был атакован складской комплекс в Подмосковье.
Россия тем временем заявила о рекордной атаке дронов, охватившей десятки регионов. Только на подлете в Москву, по данным РФ, сбили 450 беспилотников.