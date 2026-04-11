ua en ru
Сб, 11 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Работали авиация и ракетные войска: как ПВО отразила ночную атаку россиян

08:24 11.04.2026 Сб
2 мин
Сколько вражеских целей удалось сбить силам ПВО?
aimg Константин Широкун
Работали авиация и ракетные войска: как ПВО отразила ночную атаку россиян Фото: силы ПВО сбили более 100 дронов (Getty Images)

Российские войска ночью атаковали Украину ударными беспилотниками с нескольких направлений. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Двойной обстрел Сум: повреждены десяток домов, среди пострадавших дети (фото)

"В ночь на 11 апреля противник атаковал 160 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, ТОТ Донецк, Чауда - ТОТ АР Крым, около 100 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито или подавлено 133 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на 11 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

Удары РФ по Украине в ночь на 11 апреля

Удары РФ по Украине в ночь на 11 апреля

Россияне ночью 11 апреля дважды атаковали жилые дома в Сумах. В результате вражеского обстрела много домов, детсад, и более десятка людей пострадали.

Кроме того, этой ночью оккупанты РФ снова совершили атаку на Одессу, в результате чего погибли двое жителей города, а еще двое получили ранения. Также есть масштабные повреждения городских и частных помещений.

Кроме того, ночью россияне атаковали Полтавскую область. В результате падения вражеского БПЛА повреждены помещения магазина и кафе. К сожалению, один человек погиб.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВО Дрони Вторжение России в Украину
Новости
Аналитика
