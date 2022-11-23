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Працюємо навіть у темні часи: ПриватБанк запевнив у безперебійній роботі Приват24

Фото: ПриватБанк додатково відкрив чергові відділення (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Безперебійну роботу власних додатків, служби клієнтської підтримки та чергових відділень в умовах аварійних відключень електрики підтвердив ПриватБанк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву фінустанови.

ПриватБанк гарантував безперебійну роботу онлайн-банкінгу та додатку Приват24, Приват24 для бізнесу, процесингу, системи безготовікових розрахунків при відсутності електропостачання. Це стало можливим завдяки перенесенню цифрових потужностей до "хмари".

"Переважна більшість банківських послуг доступні нашим клієнтам через веб-версію Приват24 або через мобільні застосунки цілодобово, 24/7. Наразі всі служби банку працюють над забезпеченням безперервної роботи об'єктів критичної інфраструктури та інформаційних систем з використанням в офісах та в приміщеннях, у яких працюють служби клієнтської підтримки банку, резервних джерел електроживлення та доступу до інтернет", – ідеться в заяві банку.

Окрім того, у ПриватБанку нагадали, що клієнти фінустанови за потреби можуть звертатися до найближчого чергового відділення. Вони працюватимуть в окремому режимі роботи.

Раніше стало відомо, що на Київщині світла не буде впродовж доби. Через перебої з електропостачанням також запровадили обмеження на водопостачання. Міські голови та очільники військових адміністрації анонсували відкриття пунктів незламності.

Нагадаємо, що сьогодні Росія влаштувала черговий масований обстріл України з метою знищити енергетичну інфраструктуру.

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