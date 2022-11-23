Работаем даже в темные времена: ПриватБанк заверил в бесперебойной работе Приват24

ПриватБанк гарантировал бесперебойную работу онлайн-банкинга и приложения Приват24 для бизнеса, процессинга, системы безготовых расчетов при отсутствии электроснабжения. Это стало возможным благодаря переносу цифровых мощностей в "облако".

"Подавляющее большинство банковских услуг доступны нашим клиентам через веб-версию Приват24 или через мобильные приложения круглосуточно, 24/7. В настоящее время все службы банка работают над обеспечением непрерывной работы объектов критической инфраструктуры и информационных систем с использованием в офисах и помещениях, в которых работают службы клиентской поддержки банка, резервных источников электропитания и доступа в интернет", – говорится в заявлении банка.

Кроме того, в ПриватБанке напомнили, что клиенты финучреждения при необходимости могут обращаться в ближайшее дежурное отделение. Они будут работать в отдельном режиме.

Ранее стало известно, что в Киевской области света не будет на протяжении суток. Из-за перебоев с электроснабжением также ввели ограничения на водоснабжение. Городские председатели и руководители военных администрации анонсировали открытие пунктов несокрушимости.