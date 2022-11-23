ua ru
Ср, 23 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Працюємо навіть у темні часи: ПриватБанк запевнив у безперебійній роботі Приват24

Новость на русском →
Київ, Середа 23 листопада 2022 17:32
Працюємо навіть у темні часи: ПриватБанк запевнив у безперебійній роботі Приват24 Фото: ПриватБанк додатково відкрив чергові відділення (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Безперебійну роботу власних додатків, служби клієнтської підтримки та чергових відділень в умовах аварійних відключень електрики підтвердив ПриватБанк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву фінустанови.

ПриватБанк гарантував безперебійну роботу онлайн-банкінгу та додатку Приват24, Приват24 для бізнесу, процесингу, системи безготовікових розрахунків при відсутності електропостачання. Це стало можливим завдяки перенесенню цифрових потужностей до "хмари".

"Переважна більшість банківських послуг доступні нашим клієнтам через веб-версію Приват24 або через мобільні застосунки цілодобово, 24/7. Наразі всі служби банку працюють над забезпеченням безперервної роботи об'єктів критичної інфраструктури та інформаційних систем з використанням в офісах та в приміщеннях, у яких працюють служби клієнтської підтримки банку, резервних джерел електроживлення та доступу до інтернет", – ідеться в заяві банку.

Окрім того, у ПриватБанку нагадали, що клієнти фінустанови за потреби можуть звертатися до найближчого чергового відділення. Вони працюватимуть в окремому режимі роботи.

Раніше стало відомо, що на Київщині світла не буде впродовж доби. Через перебої з електропостачанням також запровадили обмеження на водопостачання. Міські голови та очільники військових адміністрації анонсували відкриття пунктів незламності.

Нагадаємо, що сьогодні Росія влаштувала черговий масований обстріл України з метою знищити енергетичну інфраструктуру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк
NEWS
Батареї та генератори. Скільки може працювати мобільний зв'язок без світла
Батареї та генератори. Скільки може працювати мобільний зв'язок без світла
DAILY
Як живе Миколаїв без води, але з вірою у перемогу. Репортаж зі "сталевого міста"
Юлія Акимова, Віталій Носач Як живе Миколаїв без води, але з вірою у перемогу. Репортаж зі "сталевого міста"