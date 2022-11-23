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Работаем даже в темные времена: ПриватБанк заверил в бесперебойной работе Приват24

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Киев, Среда 23 ноября 2022 17:32
Работаем даже в темные времена: ПриватБанк заверил в бесперебойной работе Приват24 Фото: ПриватБанк дополнительно открыл дежурные отделения (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Бесперебойную работу собственных приложений, службы клиентской поддержки и дежурных отделений в условиях аварийных отключений электричества подтвердил ПриватБанк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление финучреждения.

ПриватБанк гарантировал бесперебойную работу онлайн-банкинга и приложения Приват24 для бизнеса, процессинга, системы безготовых расчетов при отсутствии электроснабжения. Это стало возможным благодаря переносу цифровых мощностей в "облако".

"Подавляющее большинство банковских услуг доступны нашим клиентам через веб-версию Приват24 или через мобильные приложения круглосуточно, 24/7. В настоящее время все службы банка работают над обеспечением непрерывной работы объектов критической инфраструктуры и информационных систем с использованием в офисах и помещениях, в которых работают службы клиентской поддержки банка, резервных источников электропитания и доступа в интернет", – говорится в заявлении банка.

Кроме того, в ПриватБанке напомнили, что клиенты финучреждения при необходимости могут обращаться в ближайшее дежурное отделение. Они будут работать в отдельном режиме.

Ранее стало известно, что в Киевской области света не будет на протяжении суток. Из-за перебоев с электроснабжением также ввели ограничения на водоснабжение. Городские председатели и руководители военных администрации анонсировали открытие пунктов несокрушимости.

Напомним, сегодня Россия устроила очередной массированный обстрел Украины с целью уничтожить энергетическую инфраструктуру.

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