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Працює під прикриттям? Послом РФ у Ватикані міг стати офіцер розвідки Кремля, - LRT

Фото: Іван Солтановський (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія призначила своїм послом у Ватикані Івана Солтановського. Його могли направити в НАТО як офіцера розвідки 14 років тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Солтановський 

Дипломат місії Литви при НАТО в 2008-2009 роках Ромуалдас Вайшнорас також зазначає, що "Солтановскіс був такою серйозною людиною, і його чомусь було багато всюди". За його словами, 

LRT зазначає, що навіть попри 

вятий престол є центром влади, вони мають вплив у всьому світі: "Не варто вважати, що Ватикан проводить лише меси та говорить про духовні справи і не має впливу на дипломатичні процеси".

Видання згадує о

Але тепер, коли Ватикан прийняв підозрюваного російського шпигуна як свого посла, дипломати дивуються. Лінкявічюс зазначив, що Солтановський зустрічається з Папою Римським і обговорює, як досягти миру в Україні.

"Ми маємо не лише спостерігати за тим, як російські шпигуни проникають у дипломатичний корпус, а й брати активну участь і намагатися на це впливати", – сказав він.

До того ж, бажання Росії може полягати в тому, щоб через католицьку церкву спробувати вплинути на Південну Америку та Африку, де католиків уже більше, ніж у Європі.

Ватикан та Росія

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Папа Римський зайняв неоднозначну позицію. Він намагався уявити себе миротворцем і закликав до миру, причому нічого не кажучи про провину РФ.

Зокрема, нещодавно Папа Франциск оскандалився звеличенням російського імперіалізму під час звернення до росіян-католиків.

У МЗС України заявили, що слова Франциска - звичайна імперіалістична пропаганда, якими Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок та знищення сотень українських міст та сіл.

У Кремлі були "дуже втішені" словами понтифіка, тоді як Ватикан спробував відхреститися від підтримки РФ.

Більше про заяви Франциска про Україну та чому вони викликають критику - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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