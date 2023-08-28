Папа Римський закликав росіян не відмовлятись від імперської спадщини. У МЗС відреагували

Папа Римський Франциск звернувся до росіян та закликав їх не відмовлятиь від імперської спадщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

Ніколенко звернув увагу га виступ Папи Франциска перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі 25 серпня.

"Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії - великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви - нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам - дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами", - заявив тоді Папа.

Однак за словами Ніколенко, це є звичайною імперіалістичною пропагандою, "духовними скрепами" і "потребою" в порятунку "великої Матінки Росії", якими Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотень українських міст і сіл.

"Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресивності Росії, свідомо або несвідомо, звучать з вуст Папи Римського, місія якого, в нашому розумінні, як раз полягає в тому, аби відкрити очі російської молоді на руйнівний курс нинішнього російського керівництва", - написав Ніколенко.

Водночас глава УГКЦ Блаженніший Святослав заявив, що очікує пояснення від Папи Римського через ідеї, які він озвучив на зустрічі з російською молоддю.

Він вважає, що слова Папи Римського є найгіршим прикладом імперіалізму та крайнього російського націоналізму. За його словами, існує небезпека, що слова можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму й імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні.

"Як Церква, ми хочемо заявити, що в контексті агресії Росії проти України подібні висловлювання надихають неоколоніальні амбіції країни-агресора, хоча мали б категорично засуджувати такий спосіб "бути росіянами". З метою уникнення будь-яких маніпуляцій щодо намірів, контексту та висловлювань, присвоєних Святішому Отцеві, ми очікуємо від Святого Престолу пояснення цієї ситуації", - заявив глава УГКЦ Блаженніший Святослав.

Миротворчі "ініціативи" Ватикану

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Папа Римський зайняв неоднозначну позицію. Він намагався уявити себе миротворцем і закликав до миру, причому нічого не кажучи про вину РФ.

У травні Зеленський зустрічався з Папою Римським і заявив, що Україні не потрібні посередники у війні. Натомість слід розробити план дій щодо справедливого світу в Україні.

Після цього Папа Римський Франциск доручив Зуппі провести миротворчу місію, "щоб спробувати допомогти покінчити з війною в Україні". Кардинал приїхав до Києва, де зустрівся із президентом. Вони обговорили українську формулу світу.

Нещодавно Зуппі повідомив, що він працює над механізмом повернення дітей до України.

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