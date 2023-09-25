Работает под прикрытием? Послом России в Ватикане мог стать офицер разведки Кремля, - LRT

Россия назначила своим послом в Ватикане Ивана Солтановского. Его могли направить в НАТО в качестве офицера разведки 14 лет назад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Солтановский
Дипломат миссии Литвы при НАТО в 2008-2009 годах Ромуалдас Вайшнорас также отмечает, что "Солтановскис был таким серьезным человеком, и его почему-то было много везде". По его словам,
LRT отмечает, что
престол является центром власти, у него есть влияние во всем мире: "Не стоит считать, что Ватикан проводит только мессы и говорит о духовных делах и не имеет влияния на дипломатические процессы".
Издание упоминает об
Но теперь, когда Ватикан принял подозреваемого российского шпиона как своего посла, дипломаты удивляются. Линкявичюс отметил, что Солтановский встречается с Папой Римским и обсуждает, как достичь мира в Украине.
"Мы должны не только наблюдать за тем, как российские шпионы проникают в дипломатический корпус, но и активно участвовать и пытаться на это влиять", - сказал он.
К тому же, желание России может состоять в том, чтобы через католическую церковь попытаться повлиять на Южную Америку и Африку, где католиков уже больше, чем в Европе.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Папа Римский занял неоднозначную позицию. Он пытался вообразить себя миротворцем и призывал к миру, причем ничего не говоря о вине РФ.
В частности, недавно Папа Франциск оскандалился превознесением российского империализма во время обращения к россиянам-католикам.
В МИД Украины заявили, что слова Франциска - обычная империалистическая пропаганда, которыми Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотен украинских городов и сел.
В Кремле были "очень обрадованы" словами понтифика, тогда как Ватикан попытался откреститься от поддержки РФ.
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