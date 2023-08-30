Чий Папа? Чому Франциск потрапляє у скандали через заяви про Україну та РФ

Нещодавно Папа Римський Франциск оскандалився возвеличенням російського імперіалізму під час звернення до росіян-католиків. У Кремлі були "дуже втішені" словами понтифіка, тоді як Ватикан спробував відхреститися від підтримки РФ. Що відомо про заяви Франциска про Україну та чому вони викликають критику, – в матеріалі РБК-Україна нижче.

Возвеличення імперії

"Ніколи не забувайте про спадщину. Ви – нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії – великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви – нащадки великої матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам – дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами", – заявив Папа у зверненні до всеросійської зустрічі католицької молоді у Санкт-Петербурзі.

Росіяни опублікували відео з цитатою Франциска, але у повному тексті звернення, яке опублікували на офіційному сайті Папи Римського, згадок про Петра та Катерину немає.

Такі слова понтифіка, звісно ж, викликали невдоволення та засудження з боку української громадськості та політикуму. В Міністерстві закордонних справ України розкритикували заяву Франциска назвавши її "звичайною імперіалістичною пропагандою" та "духовними скрепами", якими РФ виправдовує вбивства українців та українок.

"Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресивності Росії, свідомо або несвідомо, звучать з вуст Папи Римського, місія якого, в нашому розумінні, якраз полягає в тому, аби відкрити очі російської молоді на руйнівний курс нинішнього російського керівництва", – писав речник МЗС Олег Ніколенко у себе в Facebook.

Критикою на слова Франциска відреагували і в Українській греко-католицькій церкві. Там попередили про небезпеку, що слова Папи можуть бути сприйняті як підтримка російського націоналізму й імперіалізму, які призвели до війни в Україні. В УГКЦ також зажадали пояснень від Ватикану.

Заяву Папи Римського одразу ж підхопила російська пропаганда. Речник Кремля Дмитро Пєсков був "дуже втішений тим", що слова Франциска звучать в унісон з "російськими зусиллями" в історичних питаннях.

Ватикан же спробував зам’яти скандал, виступивши з запевненням, що насправді Папа не мав наміру прославляти російський імперіалізм, а лише хотів спонукати російську молодь зберігати і пропагувати "все позитивне у великій російський культурній та духовній спадщині".

"А не звеличувати імперіалістичну логіку та державних діячів, про яких він згадав, щоб вказати на деякі історичні періоди відліку", – уточнив офіційний представник Ватикану Маттео Бруні.

Різко на слова Франциска відреагували і в Офісі українського президента. Радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв’ю італійській Corriere della Sera назвав понтифіка "інструментом російської пропаганди", який заохочує людиноненависницьку ідеологію Путіна та його схильність до геноциду.

Не перший скандал

Попри те, що Папа Римський відверто засуджує війну в Україні, це вже не перший подібний випадок, коли він так чи інакше підігрував російській пропаганді у своїх заявах.

Так, минулої осені Франциск розповів, що вражений жорстокістю окупантів в Україні, бо, за його словами, "така риса не притаманна російському народові". "Я волію думати так, тому що маю велику повагу до російського народу, до російського гуманізму", – говорив тоді понтифік.

Така заява Папи Римського була сприйнята в Україні як спроба перекласти відповідальність за війну з російського народу на "солдатів" та "найманців", які, як говорив Франциск, "йдуть на війну, як на пригоду".

Франциск вже не вперше потрапляє у скандали через заяви про РФ (фото: Getty Images)

Тоді понтифіка розкритикувала посол України в США Оксана Маркарова, а глава Української греко-католицької церкви Святослав привіз до Ватикану та подарував Папі фрагмент російської міни, яка в березні 2022 року знищила фасад храму в Київській області.

До цього Франциск відзначився неоднозначним зверненням до російського диктатора Володимира Путіна та українського президента Володимира Зеленського, в якому закликав обох припинити вогонь "в ім'я Бога" та знайти "вихід з кризи".

Водночас понтифік жодного разу не критикував Путіна за злочини, які вчиняє РФ. Таку позицію сам Франциск пояснював тим, що не хоче нікого образити, і нібито всім і без цього зрозуміло, кого він засуджує.

"Іноді я намагаюся не конкретизувати, щоб не образити, а швидше засудити загалом, хоча добре відомо, кого я засуджую. Не обов'язково вказувати ім'я та прізвище. Чому я не називаю Путіна? Тому що це не потрібно; це вже відомо. Люди чіпляються за деталь. Усі знають мою позицію з Путіним чи без Путіна, не називаючи його імені", – говорив він.

Також Папа неодноразово заявляв про бажання зустрітися з московським патріархом Кирилом, хоч він є одним з головних прихильників агресії проти України. Він навіть спілкувався з ним через Zoom вже після повномасштабного російського вторгнення.

Папа - миротворець

Після початку повномасштабної війни Папа Римський вирішив стати миротворцем і посередником між Росію та Україною. Попри недвозначні натяки Зеленського на те, що Київ не бачить Франциска чи когось ще посередником, Папа доручив кардиналу Маттео Зуппі провести "миротворчу місію". Сам же Франциск закликав до більш "творчих підходів" у питанні завершення війни в Україні.

Папа Франциск хоче стати миротворцем у війні РФ проти України (фото: Getty Images)

В рамках папської "миротворчої місії" Зуппі відвідав Київ, де Ватикану пояснили, що є лише одна формула миру – українська. І чемно запропонували долучитися до її реалізації, зокрема, у питанні повернення депортованих у РФ українських дітей. Після цього кардинал з’їздив у Москву.

У Москві Зуппі відзначився зустріччю з російською омбудсменкою Марією Львовою-Бєловою, яку разом з Путіним розшукує суд Гааги за депортацію українських дітей. Як стверджували росіяни, на зустрічі обговорювали "гуманітарні питання, пов’язані з військовими діями та захистом прав дітей".

Після цих візитів ватиканський кардинал піддав критиці Євросоюз за нібито недостатні зусилля на шляху до миру в Україні.

"ЄС робить занадто мало, він повинен робити набагато більше. ЄС має всіляко підтримувати мирні ініціативи", – заявив він, додавши, що мир не може бути досягнутий за допомогою зброї, але може за допомогою діалогу.

Чому у Франциска неоднозначне ставлення до росіян

На думку голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктора Єленського, такі висловлювання та позиція Папи Франциска пов’язані з його розумінням світу і світової геополітики, адже він родом з Аргентини.

"Папа формувався під впливом теології визволення, яка бачила імперіалізм тільки з Заходу і ніколи зі Сходу. Це пов’язано з тим, що європейська історія, страждання нашого народу, взагалі Друга світова війна, що було до цієї Другої світової війни і що було після неї, як розпадався СРСР – все це для нього досить далека і інша історія. Як для нас, наприклад, історія Аргентини", – пояснив він.

Проте Єленський не вважає, що Папа у своєму скандальному зверненні до росіян мав на увазі те, що сказав. На його думку, Франциск вважає Петра та Катерину європейцями, які намагалися наблизити Росію до Європи.

"І тому він говорив про спадщину. Але виправдовувати його тим, чого він не сказав, те, що він дійсно сказав, не доводиться", – додав голова держслужби з етнополітики в ефірі програми Свобода Live.

Єленський також нагадав, що Франциск вже 10 років очолює багатомільярдну католицьку церкву, тому цього часу мало було б бути достатньо для того, щоб розібратися, де добро і де зло.