Україна не причетна до замаху на генерала Алексєєва, - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Київ не причетний до замаху на першого заступника голови ГРУ Генштабу Росії Володимира Алексєєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Однак у коментарі Reuters український міністр Андрій Сибіга заявив, що "Київ не має жодного стосунку до нападу".

Зокрема, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в замаху на генерала. Він аргументує це нібито метою саботажу мирних переговорів.

Що передувало

Нагадаємо, вчора в Москві 6 лютого невідомий кілька разів вистрілив у генерал-лейтенанта Міноборони Росії Володимира Алексєєва.

Згідно з російськими ЗМІ, генералу вистрілили в спину, після чого нападник зник з місця злочину. Інцидент стався в житловому будинку генерала на Волоколамському шосе.

Після того, що сталося, Алексєєва доправили в одну зі столичних лікарень, де він перебував у реанімації. Слідство вважає, що в генерала могла вистрілити жінка, яка чекала на нього в під'їзді будинку.

Докладний розбір про те, хто такий генерал-лейтенант Володимир Алексєєв - читайте в матеріалі РБК-Україна.

До речі, вчора командир "Азова" Денис "Редіс" Прокопенко повідомив, що саме Володимир Алексєєв вів переговори з українськими захисниками на "Азовсталі" і гарантував їм нормальні умови в полоні.