ua ru
Ср, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне угрожают фронтом работникам ЗАЭС за отказ от сотрудничества, - СМИ

Новина українською →
Среда 05 октября 2022 20:35
Россияне угрожают фронтом работникам ЗАЭС за отказ от сотрудничества, - СМИ Фото: работников ЗАЭС угрожают отправить на фронт, если они откажутся работать на "Росатом" (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты угрожают сотрудникам Запоржской АЭС отправкой на фронт воевать против Украины, если они не подпишут документы о переходе на работу под руководском "Росатома".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на русскую службу ВВС.

Собеседники ВВС в сфере украинской атомной энергетики рассказали, что сотрудники "Росатома" заставляют украинских работников Запорожской АЭС подписывать документы о переводе на работу в российскую корпорацию "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

Отмечается, что "Росатом" хочет сохранить украинский персонал, потому что подготовка новых сотрудников может занять до 8-10 лет.

Однако по словам несколькихисточников ВВС, сотрудникам ЗАЭС стали поступать угрозы о том, что их могут заставить воевать против Украины, если они не подпишут документы о переходе на работу в "Росатом".

Также напомним, что 1 октября гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова задержал российский патруль. По словам еще одного собеседника ВВС, Мурашова похитили после того, как он отказался подписать документ о сотрудничестве с "Росатомом". Позже стало известно, что его освободили, но он больше не будет занимать свой пост.

Как сообщалось ранее, сегодня президент РФ Владимир Путин поручил "передать Запорожскую АЭС под управление России".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС Росатом
NEWS
ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты пытаются удержать Сватово: карты боев на утро
ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты пытаются удержать Сватово: карты боев на утро
DAILY
Виктор Кевлюк: До осени следующего года война будет продолжаться
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Кевлюк: До осени следующего года война будет продолжаться