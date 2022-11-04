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Працівники Twitter подали до суду через заплановані Маском масові скорочення, - Bloomberg

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П'ятниця 04 листопада 2022 14:04
Працівники Twitter подали до суду через заплановані Маском масові скорочення, - Bloomberg Фото: Ілон Маск, засновник SpaceX (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Працівники компанії Twitter подали колективний позов до федерального суду Сан-Франциско через наміри Ілона Маска звільнити близько 3700 людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як стверджу видання, компанія попередила працівників про те, що в п'ятницю оприлюднить листа щодо масштабних скорочень з метою оптимізації витрат. Маск планує звільнити половину штату.

Зазначається, що федеральний закон "Worker Adjustment and Retraining Notification Act", зі свого боку, забороняє великим компаніям масово звільняти людей без попереднього повідомлення принаймні за 60 днів.

У позові працівники також звернулися до суду з проханням видати наказ, який зобов’язує Twitter дотримуватися закону WARN й забороняє компанії вимагати від своїх працівників підписувати документи про відмову від їхнього права брати участь у судовому процесі.

“Ми подали цей позов, аби пересвідчитися, що працівники знають, що вони не мають відмовлятися від своїх прав і мають можливість їх обстоювати”, - сказала адвокат Шеннон Лісс-Ріордан.

Також адвокат подала до суду й проти компанії Tesla. Ще в червні підприємство зіткнулося з аналогічними претензіями, коли Маск звільнив близько 10% персоналу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що американський винахідник Ілон Маск після придбання Twitter розпустив раду директорів. У такий спосіб він зміцнив свій контроль над компанією.

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