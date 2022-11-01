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Ілон Маск розпустив раду директорів Twitter, - BBC

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Вівторок 01 листопада 2022 01:18
Ілон Маск розпустив раду директорів Twitter, - BBC Фото: Ілон Маск розпустив раду директорів Twitter (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Американський винахідник Ілон Маск після придбання Twitter розпустив раду директорів. Таким чином він зміцнив свій контроль над компанією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням BBC, яка оприлюднила дані з документів Комісії із цінних паперів і бірж США.

Одноосібним главою соцмережі мільярдер став 27 жовтня.

"Серед дев'яти звільнених директорів - колишній голова правління Брет Тейлор і колишній виконавчий директор Параг Агравал", - пишуть журналісти.

За інформацією BBC, Маск і його команда планують зробити серйозні скорочення у Twitter, що можуть торкнутися кожного четвертого співробітника.

Нагадаємо, на платформі планують запровадити платну верифікацію за 20 доларів на місяць. Інакше, користувачі без підписки Premium будуть позбавлені "галочки".

До слова, Маск заявив, що хоче мати цифрову платформу для обговорення широкого спектру думок. Саме тому він придбав соціальну мережу Twitter.

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Twitter Илон Маск
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