Ілон Маск розпустив раду директорів Twitter, - BBC

Американський винахідник Ілон Маск після придбання Twitter розпустив раду директорів. Таким чином він зміцнив свій контроль над компанією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням BBC, яка оприлюднила дані з документів Комісії із цінних паперів і бірж США.

Одноосібним главою соцмережі мільярдер став 27 жовтня. "Серед дев'яти звільнених директорів - колишній голова правління Брет Тейлор і колишній виконавчий директор Параг Агравал", - пишуть журналісти. За інформацією BBC, Маск і його команда планують зробити серйозні скорочення у Twitter, що можуть торкнутися кожного четвертого співробітника.