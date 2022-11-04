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Работники Twitter подали в суд из-за запланированных Маском массовых сокращений, - Bloomberg

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Пятница 04 ноября 2022 14:04
Работники Twitter подали в суд из-за запланированных Маском массовых сокращений, - Bloomberg Фото: Илон Маск, основатель SpaceX (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники компании Twitter подали коллективный иск в федеральный суд Сан-Франциско из-за намерений Илона Маска уволить около 3700 человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как утверждает издание, компания предупредила работников о том, что в пятницу обнародует письмо относительно масштабных сокращений с целью оптимизации затрат. Маск планирует уволить половину штата.

Отмечается, что федеральный закон "Worker Adjustment and Retraining Notification Act" со своей стороны запрещает крупным компаниям массово увольнять людей без предварительного уведомления по крайней мере за 60 дней.

В иске работники также обратились в суд с просьбой издать приказ, обязывающий Twitter соблюдать закон WARN и запрещающий компании требовать от своих работников подписывать документы об отказе от их права участвовать в судебном процессе.

"Мы подали этот иск, чтобы убедиться, что работники знают, что они не должны отказываться от своих прав и имеют возможность отстаивать их", - сказала адвокат Шеннон Лисс-Риордан.

Также адвокат подала в суд против компании Tesla. Еще в июне предприятие столкнулось с аналогичными претензиями, когда Маск уволил около 10% персонала.

Напомним, ранее стало известно, что американский изобретатель Илон Маск после приобретения Twitter распустил совет директоров. Таким образом, он укрепил свой контроль над компанией.

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