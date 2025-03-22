Працівники "Голосу Америки" подали в суд на адміністрацію Трампа

Минулого тижня значна кількість співробітників "Голос Америки" була відправлена в так звану "адміністративну" відпустку, мовник фактично припинив роботу.

Співробітники "Голосу Америки" подали скаргу до федерального суду Нью-Йорка. У скарзі зазначається, що дії адміністрації Трампа порушують першу поправку до Конституції та закони, згідно з якими Конгрес уповноважив і фінансував "Голос Америки".

Позов вимагає від суду скасувати рішення про закриття Агентства глобальних медіа США, яке фінансує "Голос Америки" та інші ЗМІ, зокрема "Радіо Вільна Європа", "Радіо Свобода" та "Радіо Вільна Азія".

"У багатьох частинах світу зникло критично важливе джерело об'єктивних новин, і лише підцензурні державні ЗМІ заповнять цю порожнечу", - йдеться у скарзі.