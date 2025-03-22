Сотрудники "Голоса Америки" подали в суд на администрацию Трампа

На прошлой неделе значительное количество сотрудников "Голос Америки" было отправлено в так называемый "административный" отпуск, вещатель фактически прекратил работу.

Сотрудники "Голоса Америки" подали жалобу в федеральный суд Нью-Йорка. В жалобе отмечается, что действия администрации Трампа нарушают первую поправку к Конституции и законы, согласно которым Конгресс уполномочил и финансировал "Голос Америки".

Иск требует от суда отменить решение о закрытии Агентства глобальных медиа США, которое финансирует "Голос Америки" и другие СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа", "Радио Свобода" и "Радио Свободная Азия".

"Во многих частях мира исчез критически важный источник объективных новостей, и только подцензурные государственные СМИ заполнят эту пустоту", - говорится в жалобе.