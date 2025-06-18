Після повернення. Як бізнес підтримує ветеранів і змінює підходи до роботи

Після повернення з фронту ветерани стикаються з новими життєвими викликами — як у побуті, так і в професійній реалізації. Їхній досвід, лідерські якості та вміння працювати в команді можуть стати потужним ресурсом для компаній. Але для цього потрібні продумані підходи до адаптації, навчання, ментального здоров’я й створення безпечного робочого середовища.

РБК-Україна розповідає про кейси українських компаній, які вже впроваджують програми підтримки ветеранів, і демонструють: такі ініціативи — не лише про соціальну відповідальність, а й про реальні результати для бізнесу.

British American Tobacco Україна (BAT Україна): стратегія, що змінює компанію зсередини

У BАТ Україна переконані: підтримка ветеранів — це не окрема ініціатива, а частина ширшої політики турботи про добробут працівників.

Так, у 2024 році компанія реалізувала комплексну стратегію "Відкриті для ветеранів" у партнерстві з Veteran Hub. Першим кроком став аудит внутрішніх процесів, який дозволив виявити зони для вдосконалення і визначити пріоритетні напрями змін.

"Ми впровадили низку ініціатив для різних цільових аудиторій: працівників, HR-функції та зовнішнього ринку. Найбільшим викликом стала емоційна та фізична інтеграція ветеранів. Ми прагнули не лише адаптувати простір, а й глибше зрозуміти досвід, з яким люди повертаються з війни", — зазначають у компанії, акцентуючи, що це означало і перегляд робочих процесів, і впровадження нових стандартів комунікації всередині команди.

Серед запроваджених ініціатив:

сесії для працівників щодо взаємодії з ветеранами;

підтримку мобілізованих співробітників: надаються фінансова допомога, подарунки на свята;

аудит офісних просторів;

програми реінтеграції після демобілізації з підтримкою як ветеранів, так і для їхніх керівників;

додаткова 30-денна відпустка та розширене медичне страхування для співробітників, які повертаються після служби;

належний рівень внутрішньої поінформованості: колектив отримує інформацію про мобілізованих колег, вшановується пам’ять загиблих.

Компанія також переглянула підходи до рекрутингу. Оновлено опис вакансій, запроваджено інструкції для тих, хто бере участь у відборі кандидатів. Рекрутери пройшли навчання з етичної комунікації з тими, хто має бойовий досвід, а HR-команда та менеджери — тренінги з інклюзивного найму.

"Навіть за умов, коли до роботи повернулося лише кілька співробітників після служби, ці зміни позитивно вплинули на весь колектив. Результати внутрішніх опитувань свідчать про високий рівень відчуття інклюзії серед працівників, а також зростання загального рівня залученості співробітників", — наголошують у BAT Україна.

У 2025 році компанія планує продовжити реалізацію започаткованих ініціатив, приділяючи особливу увагу емоційній та фізичній інтеграції ветеранів. Серед ключових напрямів — продовження інформування працівників на тему інклюзивності, підтримка комунікації з мобілізованими співробітниками, посилення підготовки до найму ветеранів, зокрема з інвалідністю.

"Окрему увагу приділимо фізичній доступності офісу, фабрики, робочих місць і загального середовища. З цією метою проводимо глибокий аналіз усіх процесів всередині організації з точки зору інклюзивності, аби виявити зони для вдосконалення і покращити наші підходи у всіх можливих напрямах", — наголосили в компанії.

FAVBET: підтримка ветеранів як частина культури людяності та гнучкої адаптації

FAVBET формує політику підтримки працівників на основі індивідуального підходу, рівності та поваги до кожного досвіду. Тому тут не шукають універсальних рішень і не впроваджують масових програм із жорсткими рамками. Компанія обрала індивідуальний, гнучкий і максимально людяний підхід, орієнтуючись на конкретні потреби кожного співробітника.

За словами Сергія Кошиля, директора HR-департаменту FAVBET, ключовим принципом роботи є створення простору, в якому кожен співробітник, незалежно від того, чи проходив він службу, чи ні, відчуває рівність, підтримку й конфіденційність. При мобілізації компанія зберігає за людьми їхні робочі місця, а також надає матеріальну допомогу — допомагає із закупівлею амуніції чи іншого спорядження залежно від конкретних запитів. Усі такі питання розглядаються адресно, без зайвого розголосу, з максимальною повагою до приватності.

"Після повернення зі служби наші колеги залишаються рівноправними членами команди. Ми не створюємо окремих масових програм з ментальної підтримки або ресоціалізації, оскільки наразі не стикалися з випадками, що потребували б системного втручання. Натомість підтримка надається точково, через спеціального працівника в команді HR — People Partner", — наголошує Кошиль.

Також компанія бере участь й в інших соціальних проєктах, спрямованих на допомогу ветеранам та військовим. Однією з найбільш знакових ініціатив став проєкт "Re:start", який FAVBET Foundation реалізує разом із благодійними партнерами. Це інноваційна програма реабілітації поранених військових із використанням інтерактивних ігрових технологій.

У межах програми "Re:start" в лікарнях Києва, Дніпра, Львова та Вінницької області створені спеціальні ігрові простори, які допомагають пацієнтам не лише зменшити больові відчуття, а й поліпшити емоційний стан, сприяють легшій адаптації до нового соціального досвіду, а також створюють умови для неформального спілкування та взаємної підтримки між пацієнтами.

Однією з важливих складових цієї ініціативи стали спеціальні реабілітаційні рюкзаки. Їх комплектують індивідуально — до наборів входять як предмети першої потреби, так і спеціальне спортивне обладнання: килимки для йоги, еспандери, масажери та інші засоби, які дозволяють продовжувати реабілітаційні вправи не лише у лікарні, а й у домашніх умовах. На сьогодні вже 174 таких рюкзаки передані до медичних закладів у різних областях України, а в майбутньому компанія планує ще більше персоналізувати комплектацію наборів відповідно до індивідуальних потреб кожного пацієнта.

Ще однією знаковою міжнародною ініціативою стала участь у проєкті ORIGAMI for UKRAINE, що стартував у Брюсселі. У рамках проєкту було створено масштабну артінсталяцію з п’яти тисяч паперових орігамі-птахів. Цей мистецький проєкт набув конкретного практичного виміру — з його допомогою збирали кошти на закупівлю медичного обладнання для Київського міського центру відновного лікування.

Завдяки цій кампанії вже вдалося акумулювати близько 50 тисяч євро. Ініціатива реалізується у партнерстві з Музеєм історії міста Києва, меріями Києва та Брюсселя, фондом CHU Saint-Pierre, ENGIE Foundation та Фондом Андрія Матюхи.

Попри відсутність масових системних криз у колективі, компанія уважно відстежує психологічний стан співробітників. Для всіх працівників діє програма медичного страхування, що включає консультації з психологом, доступні кожному. Крім того, в компанії впроваджено внутрішню освітню програму, яка допомагає колективу глибше усвідомлювати, як війна впливає на психоемоційний стан, навчитися розпізнавати власні емоції та знаходити внутрішні ресурси для адаптації.

Такі підходи дозволяють зберігати стабільність і в HR-показниках. Як наголошують у компанії, культура взаємопідтримки та соціальної відповідальності не лише посилює внутрішню згуртованість колективу, а й формує у співробітників відчуття приналежності до спільної великої справи. Ініціативи часто ініціюються самими членами команди — зокрема, всередині компанії активно розвивається культура донатів, що вже стало невід’ємною частиною корпоративної культури FAVBET.

У 2025 році компанія планує продовжувати дотримуватися гнучкого й адресного підходу. За словами Сергія Кошиля, наразі існуючі формати роботи із ветеранами є достатніми, однак у разі потреби компанія готова швидко адаптувати свої HR-політики відповідно до нових викликів.

ДТЕК: системний підхід до реінтеграції ветеранів

У ДТЕК переконані: підтримка ветеранів — це не одноразова ініціатива, а безперервний процес, що починається з моменту мобілізації, а не повернення. Ще з 2014 року в компанії поступово вибудовується багаторівнева програма підтримки захисників і захисниць, яка охоплює кожен етап їхнього шляху — від перших днів у війську до повної адаптації у мирному житті та колективі.

Кожен мобілізований працівник отримує сертифікат на 35 тисяч гривень для придбання амуніції, а також зберігає робоче місце, медичне страхування та безперервність трудового стажу. Під час служби співробітник перебуває на постійному зв’язку з HR-командою, керівником і координатором з ветеранського напряму. У разі поранення компанія надає додаткову матеріальну допомогу, а команда медичної підтримки супроводжує процес лікування.

Після повернення ветеранів зустрічає спеціальний помічник — довірена особа, яка допомагає з усіма організаційними питаннями: документами, пільгами, медичними послугами, навчанням. У багатьох випадках це самі ветерани або ті, хто пройшов цей шлях поруч, тож рівень взаєморозуміння й довіри тут особливо високий.

Важливою частиною програми є психологічна підтримка. У компанії працюють штатні психологи, яких працівники знають особисто — це суттєво знижує бар’єр до звернення. Окрім того, діє корпоративна програма психоемоційного добробуту, яка охоплює весь колектив.

Для ветеранів також передбачено розширений пакет медичного страхування "Ветеран+" — з додатковим доступом до лікування хронічних хвороб, стоматологічних послуг, масажу, психіатричної допомоги тощо. У середньому в перші пів року після повернення кожен ветеран звертається за медичною допомогою не менше п’яти разів, тому наповнення пакета постійно коригується відповідно до запитів.

У компанії розуміють, що після служби можуть змінитися не лише фізичний стан, а й життєві орієнтири. Тому через Академію ДТЕК ветерани можуть безкоштовно пройти перекваліфікацію або здобути нову професію.

У 2024 році компанія також запустила пілотний проєкт зі створення інклюзивного виробничого середовища для співробітників з інвалідністю. Уже проведено аудит доступності, оновлено простори, встановлено поручні, розширено дверні проходи, облаштовано спеціальні санвузли — нині триває масштабування цього досвіду на всі підприємства компанії.

З початку повномасштабного вторгнення понад 5 500 працівників ДТЕК стали до лав ЗСУ. Станом на сьогодні близько тисячі вже повернулися, і половина з них — залишаються працювати в компанії.

У ДТЕК підкреслюють: ветераноорієнтованість — це не тренд, а нова реальність українського ринку праці. Компанії, які вже сьогодні створюють комфортні й інклюзивні умови, — закладають основу для сильної, здорової економіки майбутнього.