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Прапор України майорить на заході міста. Військовий розповів про ситуацію в Соледарі

Фото: Прапор України майорить на заході міста. Військовий розповів про ситуацію в Соледарі (facebook.com/MinistyofDefence.ua)
Автор: Сергій Пишкін

На західних околицях Соледару майорить прапор України. Наразі наші герої контролюють ситуацію, інтенсивні бої продовжуються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командира окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. "Птахи Мадяра" з позивним Мадяр.

В ефірі телемарафону Мадяр розповів, що в місті продовжуються інтенсивні стрілецькі бої. Останню годину трохи затихла артилерія, оскільки вночі продовжувались серйозні артбатли.

"Ворог своїми силами давить, щоб обійти Соледар як з північної сторони, так й з південної й дотягтися до певних населених пунктів на мапі. Але йому це не вдається й він методично отримує те, що заслуговує. Після поновлення сил, знову пробує йти й так щоденно", - розповів воїн.

За словами Мадяра, українські воїни внаслідок тривалих боїв створили надійний заслон та планують стояти проти ворога стільки, скільки буде потрібна.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що заяви Росії про нібито відступ українських воїнів із Соледара виявились інформаційно-психологічною спеціальною операцією (ІПСО).

Тим часом за словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, наразі ситуація в Соледарі дуже складна. Жодна зі сторін не контролює місто.

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