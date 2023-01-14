РФ використала ІПСО для поширення фейку про відступ ЗСУ в Соледарі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stopfake.org .

Повідомлення американського телеканалу CNN про "організований відступ" українських військ із Соледару ґрунтується на інформації з фейкового Telegram-каналу, що належить нібито 46-й окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ.

Насправді це з'єднання називається "46-а окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ".

Цей канал було створено ще у вересні "саме з метою залучення передплатників та використання Кремлем у потрібний момент".

"Це - методи російських ІПСО", - попередив Stopfake.org.

Він наголосив, що, згідно з останньою інформацією Генштабу ЗСУ, бої за Соледар продовжуються.

Нагадаємо, ще вранці заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що у Соледарі ця ніч виявилася гарячою, там тривали запеклі бої. Але вона наголосила, що наші бійці у найважчих умовах тримають оборону.

Ситуація у Соледарі дуже складна. Проте жодна зі сторін місто не контролює.

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