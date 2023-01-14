Флаг Украины развевается на западе города. Военный рассказал о ситуации в Соледаре

В эфире телемарафона Мадьяр рассказал, что в городе продолжаются интенсивные стрелковые бои. В последний час немного затихла артиллерия, поскольку ночью продолжались серьезные артбатлы.

"Враг своими силами давит, чтобы обойти Соледар как с северной стороны, так и с южной и дотянуться до определенных населенных пунктов на карте. Но ему это не удается и он методично получает то, что заслуживает. После пополнения сил опять пробует идти и так ежедневно", - рассказал воин.

По словам Мадяра, украинские воины в результате длительных боев создали надежный заслон и планируют стоять против врага столько, сколько потребуется.