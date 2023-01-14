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Флаг Украины развевается на западе города. Военный рассказал о ситуации в Соледаре

Фото: Флаг Украины развевается на западе города. Военный рассказал о ситуации в Соледаре (facebook.com/MinistyofDefence.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В западных окрестностях Соледара развевается флаг Украины. Пока наши герои контролируют ситуацию, интенсивные бои продолжаются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командира отдельной тактической группы аэроразведки SARG "Птицы Мадяра" с позывным Мадяр.

В эфире телемарафона Мадьяр рассказал, что в городе продолжаются интенсивные стрелковые бои. В последний час немного затихла артиллерия, поскольку ночью продолжались серьезные артбатлы.

"Враг своими силами давит, чтобы обойти Соледар как с северной стороны, так и с южной и дотянуться до определенных населенных пунктов на карте. Но ему это не удается и он методично получает то, что заслуживает. После пополнения сил опять пробует идти и так ежедневно", - рассказал воин.

По словам Мадяра, украинские воины в результате длительных боев создали надежный заслон и планируют стоять против врага столько, сколько потребуется.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что заявления России о якобы отступлении украинских воинов из Соледара оказались информационно-психологической специальной операцией (ИПСО).

Между тем, по словам главы Офиса президента Андрея Ермака, сейчас ситуация в Соледаре очень сложная. Ни одна из сторон не контролирует город.

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