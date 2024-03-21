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Прапор Швеції буде не єдиним синьо-жовтим у штаб-квартирі НАТО, - Бауер

Україна, Четвер 21 березня 2024 12:44
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Прапор Швеції буде не єдиним синьо-жовтим у штаб-квартирі НАТО, - Бауер Фото: голова Військового комітету НАТО Роберт Бауер (twitter.com/cmc_nato)
Автор: Наталія Гурковська

Прапор Швеції не буде єдиним синьо-жовтим у штаб-квартирі Альянсу. На даний момент "НАТО та Україна стали ближчими, ніж будь-коли".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Військового комітету НАТО Роберта Бауера.

"Разом ми упорядковуємо все, щоб Україна стала членом нашого Альянсу. Шведський прапор не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО. Чому? Тому що ми всі віримо в силу демократії. Ось що тут поставлено на карту", - заявив він.

За словами адмірала, його візит до Києва 21 березня є свідченням того факту, що "НАТО і Україна стали ближчими, ніж будь-коли".

"З кожним днем ми стаємо ближчими. Більш сумісними. Більш переплетеними", - підкреслив він.

Глава комітету НАТО також зазначив, що війна Росії проти України ніколи не була пов'язана з будь-якою реальною загрозою безпеці, яка походить від України чи НАТО.

"Ця війна пов'язана з тим, що президент Путін боїться чогось набагато потужнішого, ніж будь-яка фізична зброя на землі - демократії. Якщо люди в Україні зможуть мати демократичні права... справжні демократичні права... то люди в Росії незабаром теж прагнутимуть їх. Ось у чому суть цієї війни", - констатував він.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція офіційно приєдналася до Північноатлантичного альянсу 7 березня. Вона стала 32-м членом НАТО. Прапор Швеції підняли біля штаб-квартири НАТО у Брюсселі 11 березня. На церемонії був присутній, зокрема, генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, Туреччина виступила проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО унаслідок їх підтримки Робітничої партії Курдистану - її Анкара вважає терористичною організацією.

Зазначимо, Фінляндія офіційно стала членом НАТО 4 квітня 2023 року. Прапор країни також був піднятий біля штаб-квартири НАТО.

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