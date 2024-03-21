Прапор Швеції буде не єдиним синьо-жовтим у штаб-квартирі НАТО, - Бауер

Прапор Швеції не буде єдиним синьо-жовтим у штаб-квартирі Альянсу. На даний момент "НАТО та Україна стали ближчими, ніж будь-коли".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Військового комітету НАТО Роберта Бауера.

"Разом ми упорядковуємо все, щоб Україна стала членом нашого Альянсу. Шведський прапор не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО. Чому? Тому що ми всі віримо в силу демократії. Ось що тут поставлено на карту", - заявив він.

За словами адмірала, його візит до Києва 21 березня є свідченням того факту, що "НАТО і Україна стали ближчими, ніж будь-коли".

"З кожним днем ми стаємо ближчими. Більш сумісними. Більш переплетеними", - підкреслив він.

Глава комітету НАТО також зазначив, що війна Росії проти України ніколи не була пов'язана з будь-якою реальною загрозою безпеці, яка походить від України чи НАТО.

"Ця війна пов'язана з тим, що президент Путін боїться чогось набагато потужнішого, ніж будь-яка фізична зброя на землі - демократії. Якщо люди в Україні зможуть мати демократичні права... справжні демократичні права... то люди в Росії незабаром теж прагнутимуть їх. Ось у чому суть цієї війни", - констатував він.