Прага відмовляється від вимоги Трампа? Чеський парламент урізав витрати на оборону

Документ передбачає дефіцит у 310 млрд чеських крон (близько 14,75 млрд доларів). Це більше, ніж у 2025 році, коли дефіцит становив 290,7 млрд крон.

За прогнозом Міністерства фінансів, загальний фіскальний дефіцит може зрости до 2,2% ВВП порівняно з 2% роком раніше.

Збільшення дефіциту пояснюють зростанням витрат на зарплати та субсидії. Водночас у бюджеті передбачено скорочення витрат на оборону.

Зокрема, фінансування Міністерства оборони зменшили на 21 млрд крон, а в інших розділах - ще на 0,8 млрд крон. У результаті витрати на оборону становитимуть близько 2,07% ВВП.

Також у порівнянні з попереднім проєктом бюджету скорочено витрати на закордонну гуманітарну допомогу, серед отримувачів якої є Україна.

Водночас уряд збільшив фінансування соціальних програм, що відповідає передвиборчим обіцянкам правлячої коаліції.

Зокрема:

800 млн крон спрямують на розвиток спортивної інфраструктури;

120 млн крон — на гуманітарну програму MEDEVAC;

100 млн крон — на профілактику залежностей;

50 млн крон — на позашкільну освіту дітей;

50 млн крон — на підтримку житлового будівництва.

Після підписання президентом новий бюджет має замінити тимчасовий фінансовий план, який діяв через затримки у законодавчому процесі після минулорічних виборів.

Міністерка фінансів Чехії Алена Шиллерова заявила, що новий бюджет є більш реалістичним, ніж попередні.

"Після довгих чотирьох років Палата депутатів обговорює бюджет, який не приховує реального стану державних фінансів і не прикидається, що дефіцит є меншим, просто не враховуючи неминучі витрати", - зазначила вона.