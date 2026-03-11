UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Прага відмовляється від вимоги Трампа? Чеський парламент урізав витрати на оборону

23:05 11.03.2026 Ср
2 хв
Невже межа в 3,5% ВВП на оборону стане недосяжною для Чехії?
aimg Марія Науменко
фото: прапор Чехії (Getty Images)

Чеські депутати підтримали бюджет на 2026 рік із дефіцитом у 310 млрд крон. Документ передбачає збільшення соціальних витрат і водночас скорочення оборонних видатків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міністерства фінансів Чехії.

Читайте також: Викриті плани Путіна на війну в Європі: військове керівництво Чехії назвало дати

Документ передбачає дефіцит у 310 млрд чеських крон (близько 14,75 млрд доларів). Це більше, ніж у 2025 році, коли дефіцит становив 290,7 млрд крон.

За прогнозом Міністерства фінансів, загальний фіскальний дефіцит може зрости до 2,2% ВВП порівняно з 2% роком раніше.

Збільшення дефіциту пояснюють зростанням витрат на зарплати та субсидії. Водночас у бюджеті передбачено скорочення витрат на оборону.

Зокрема, фінансування Міністерства оборони зменшили на 21 млрд крон, а в інших розділах - ще на 0,8 млрд крон. У результаті витрати на оборону становитимуть близько 2,07% ВВП.

Також у порівнянні з попереднім проєктом бюджету скорочено витрати на закордонну гуманітарну допомогу, серед отримувачів якої є Україна.

Водночас уряд збільшив фінансування соціальних програм, що відповідає передвиборчим обіцянкам правлячої коаліції.

Зокрема:

  • 800 млн крон спрямують на розвиток спортивної інфраструктури;

  • 120 млн крон — на гуманітарну програму MEDEVAC;

  • 100 млн крон — на профілактику залежностей;

  • 50 млн крон — на позашкільну освіту дітей;

  • 50 млн крон — на підтримку житлового будівництва.

Після підписання президентом новий бюджет має замінити тимчасовий фінансовий план, який діяв через затримки у законодавчому процесі після минулорічних виборів.

Міністерка фінансів Чехії Алена Шиллерова заявила, що новий бюджет є більш реалістичним, ніж попередні.

"Після довгих чотирьох років Палата депутатів обговорює бюджет, який не приховує реального стану державних фінансів і не прикидається, що дефіцит є меншим, просто не враховуючи неминучі витрати", - зазначила вона.

Нагадуємо, президент США Дональд Трамп закликає союзників по НАТО збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП до 2035 року для фінансування ключових військових програм Альянсу.

На тлі зростання загроз з боку Росії багато країн Європи вже почали збільшувати оборонні бюджети та розвивати військову промисловість. У деяких державах витрати на оборону наближаються до 5% ВВП.

Водночас у Європі активізувалися дискусії щодо посилення власної системи безпеки. Зокрема, політики обговорюють створення так званої "ядерної парасольки" для стримування потенційних ядерних загроз.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство оборони УкраїниСполучені Штати АмерикиЧехіяВВПДопомога Україні