Прага отказывается от требования Трампа? Чешский парламент урезал расходы на оборону

Документ предусматривает дефицит в 310 млрд чешских крон (около 14,75 млрд долларов). Это больше, чем в 2025 году, когда дефицит составлял 290,7 млрд крон.

По прогнозу Министерства финансов, общий фискальный дефицит может вырасти до 2,2% ВВП по сравнению с 2% годом ранее.

Увеличение дефицита объясняют ростом расходов на зарплаты и субсидии. В то же время в бюджете предусмотрено сокращение расходов на оборону.

В частности, финансирование Министерства обороны уменьшили на 21 млрд крон, а в других разделах - еще на 0,8 млрд крон. В результате расходы на оборону составят около 2,07% ВВП.

Также по сравнению с предыдущим проектом бюджета сокращены расходы на зарубежную гуманитарную помощь, среди получателей которой есть Украина.

В то же время правительство увеличило финансирование социальных программ, что соответствует предвыборным обещаниям правящей коалиции.

В частности:

800 млн крон направят на развитие спортивной инфраструктуры;

120 млн крон - на гуманитарную программу MEDEVAC;

100 млн крон - на профилактику зависимостей;

50 млн крон - на внешкольное образование детей;

50 млн крон - на поддержку жилищного строительства.

После подписания президентом новый бюджет должен заменить временный финансовый план, который действовал из-за задержек в законодательном процессе после прошлогодних выборов.

Министр финансов Чехии Алена Шиллерова заявила, что новый бюджет является более реалистичным, чем предыдущие.

"После долгих четырех лет Палата депутатов обсуждает бюджет, который не скрывает реального состояния государственных финансов и не притворяется, что дефицит меньше, просто не учитывая неизбежные расходы", - отметила она.