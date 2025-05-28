Київ вимагає включити допомогу Україні до витрат на оборону членів НАТО, - Bloomberg

НАТО веде переговори з членами про те, що буде дозволено в новій меті витрат на оборону на рівні 5% ВВП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Загальна мета витрат становитиме 5% від ВВП, з 3,5% на жорсткі оборонні витрати і 1,5% на витрати, пов'язані з обороною.

За даними джерела агентства, Київ наполягає на тому, щоб допомога Україні була зарахована в ці 1,5%. Це дозволило б країні компенсувати той факт, що НАТО наразі не обговорює відновлення торішньої обіцянки в розмірі 40 млрд євро для України.

Поділ цілей

Згідно з документом, іншими витратами, які можуть претендувати на частку в 1,5%, стануть витрати на захист критично важливої інфраструктури, витрати на розвідувальні агенції невійськового призначення і діяльність, пов'язану з космосом.

Ширше визначення того, що вважається витратами, пов'язаними з обороною, полегшило б країнам досягнення мети, оскільки деякі країни лобіюють включення таких витрат, як боротьба з тероризмом.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив цього тижня, що він очікує, що члени альянсу схвалять нову мету в 5%.

Очікується, що переговори продовжаться в комітеті НАТО з політики і планування 28 червня. Пропозиція може бути змінена і стане основою для обговорення серед членів альянсу.

Витрати на інфраструктуру, особливо з метою військової мобільності, ймовірно, будуть включені. Ці витрати повинні будуть робити внесок в оборонні плани військових альянсів або дозволяти використовувати основні оборонні витрати.

Південні країни НАТО наполягають на включенні витрат, пов'язаних із боротьбою з тероризмом. Включення товарів подвійного призначення, крім інфраструктури, також має бути погоджено.