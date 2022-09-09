UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Прага передаст одному из украинских городов свои трамваи

Фото: Прага передаст одному из украинских городов свои трамваи (Константин Широкун, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Прага присоединиться к восстановлению украинской транспортной инфраструктуры. Власти города намерены передать одному из пострадавших от войны городов свои трамваи.

Об этом заявил мэр Праги Зденек Гржиб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vinegret.CZ.

"У нас есть план отправить в Украину трамваи – они использовались в некоторых городах еще до войны. Насколько мне известно, сейчас продолжаются переговоры по новым поставкам с одним украинским городом", – отметил Гржиб.

Мэр Праги не назвал, с каким городом ведутся переговоры. Ранее Чехия подтвердила готовность приобщиться к восстановлению Украины. В частности, страна готова взять на себя координацию процесса восстановления Днепропетровской области.

Ранее мы писали, что по данным чешских СМИ, Прага согласовала передачу Украине разведывательных беспилотников.

Также мы писали, что Чехия приостановила выдачу виз и временных видов на жительство россиянам и белорусам. Запрет будет действовать как минимум до конца марта 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧехияВторжение России в Украину