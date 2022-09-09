Прага передаст одному из украинских городов свои трамваи

Прага присоединиться к восстановлению украинской транспортной инфраструктуры. Власти города намерены передать одному из пострадавших от войны городов свои трамваи.

Об этом заявил мэр Праги Зденек Гржиб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vinegret.CZ .

"У нас есть план отправить в Украину трамваи – они использовались в некоторых городах еще до войны. Насколько мне известно, сейчас продолжаются переговоры по новым поставкам с одним украинским городом", – отметил Гржиб.

Мэр Праги не назвал, с каким городом ведутся переговоры. Ранее Чехия подтвердила готовность приобщиться к восстановлению Украины. В частности, страна готова взять на себя координацию процесса восстановления Днепропетровской области.