Чехия передаст Украине разведывательные беспилотники, - СМИ
Чешские власти решили предоставить украинским военным беспилотники "Бивой". Их используют для разведки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское издание ЧТК.
Отмечается, что главной задачей беспилотников в Украине станет предоставление данных для украинской артиллерии. При этом сам БПЛА оснащен высокоточной камерой видеонаблюдения и весит около 25 килограм.
Также, по информации издания, радиус работы беспилотника равен 60 километрам. Украинские военные уже обучены использованию новой техники.
Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинские военные получили чуть менее полсотни беспилотников "Байрактар" с 24 февраля.
Также мы писали, что Чехия приостановила выдачу виз и временных видов на жительство россиянам и белорусам. Запрет будет действовать как минимум до конца марта 2023 года.
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