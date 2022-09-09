Прага передасть одному з українських міст свої трамваї

Прага долучилася до відновлення української транспортної інфраструктури. Влада міста має намір передати одному з постраждалих від війни міст свої трамваї.

Про це заявив мер Праги Зденек Гржиб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vinegret.CZ .

"У нас є план відправити в Україну трамваї – вони використовувалися в деяких містах ще до війни. Наскільки мені відомо, зараз тривають переговори щодо нових поставок з одним українським містом", - зазначив Гржиб.

Мер Праги не назвав, з яким містом ведуться переговори. Раніше Чехія підтвердила готовність долучитися до відновлення України. Зокрема, країна готова взяти на себе координацію процесу відновлення Дніпропетровської області.