Прага передасть одному з українських міст свої трамваї

Прага долучилася до відновлення української транспортної інфраструктури. Влада міста має намір передати одному з постраждалих від війни міст свої трамваї.
Про це заявив мер Праги Зденек Гржиб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vinegret.CZ.
"У нас є план відправити в Україну трамваї – вони використовувалися в деяких містах ще до війни. Наскільки мені відомо, зараз тривають переговори щодо нових поставок з одним українським містом", - зазначив Гржиб.
Мер Праги не назвав, з яким містом ведуться переговори. Раніше Чехія підтвердила готовність долучитися до відновлення України. Зокрема, країна готова взяти на себе координацію процесу відновлення Дніпропетровської області.
Раніше ми писали, що за даними чеських ЗМІ, Прага погодила передачу Україні розвідувальних безпілотників.
Також ми писали, що Чехія призупинила видачу віз і тимчасових посвідок на проживання росіянам і білорусам. Заборона діятиме як мінімум до кінця березня 2023 року.
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