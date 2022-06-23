Чехия остановила выдачу виз россиянам и белорусам до марта 2023 года, - СМИ

Чехия приостановила выдачу виз и временных видов на жительство россиянам и белорусам. Запрет будет действовать как минимум до конца марта 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Прага .

Как информируют местные СМИ, правительство Чешской Республики утвердило соответствующее предложение Министерства иностранных дел.

"Этот шаг должен служить для защиты внешнеполитических интересов Чешской Республики в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины, вызванным вторжением войск Российской Федерации, который поддерживается Республикой Беларусь", - цитирует издание МИД Чехии.

Отмечается, что целью такой меры является давление на Россию и Беларусь с целью прекращения вторжения и обеспечения безопасности Чехии.

Есть исключения

При этом в издании отмечают, что иностранных граждан, которые уже имеют вид на жительство, эти меры не касаются.

Такие россияне и белорусы и в дальнейшем могут подавать заявления на продление права на проживание, которые будут рассматриваться в стандартном режиме.

Также новое постановление не распространяется на заявления на получение краткосрочных виз, если лицо является членом семьи гражданина Чехии или стран ЕС, которых они сопровождают, или тех, чье пребывание "отвечает интересам Чешской Республики и этот интерес был подтвержден министром иностранных дел".

Напомним, что Украина ввела визовый режим с Российской Федерацией. Новые правила вступят в силу уже с 1 июля этого года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.