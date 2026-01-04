ua en ru
Вс, 04 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ПВО уничтожила и подавила 39 дронов: РФ атаковала Украину с четырех направлений

Украина, Воскресенье 04 января 2026 08:30
UA EN RU
ПВО уничтожила и подавила 39 дронов: РФ атаковала Украину с четырех направлений Иллюстративное фото: РФ атаковала Украину с четырех направлений (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 4 января российские войска совершили очередную атаку ударными беспилотниками по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

В общем противник запустил 52 БПЛА, в частности дроны типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов.

Атака началась около 19:00 3 января. Запуски фиксировались с направлений Орел, Брянск и Курск на территории РФ, а также из Донецка на временно оккупированной территории. Около 40 дронов были "Шахедами".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 39 вражеских дронов на севере и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 13 ударных дронов на девяти локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников в одной локации.
ПВО уничтожила и подавила 39 дронов: РФ атаковала Украину с четырех направлений

Обстрелы Украины

В ночь на 3 января Россия осуществила масштабную атаку на Украину, запустив 95 ударных беспилотников с разных направлений. Силы противовоздушной обороны уничтожили 80 дронов, при этом зафиксировано попадание 15 БпЛА на восьми локациях и падение обломков еще в двух местах.

Одним из направлений удара стала Николаевская область, где враг массированно атаковал критическую инфраструктуру дронами типа "Шахед". В результате обстрела часть населенных пунктов Николаевского района осталась без электроснабжения, аварийные бригады работают над восстановлением света с ночи.

Кроме того, 2 января российские войска нанесли ракетный удар по центру Харькова двумя баллистическими ракетами "Искандер". Поврежден пятиэтажный дом и часть подъезда четырехэтажки, есть погибшие и более 30 раненых.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Воздушные силы Украины Атака дронов ПВО
Новости
До Парижа 48 часов. Советники "коалиции желающих" обсуждали в Киеве мирный план: главное
До Парижа 48 часов. Советники "коалиции желающих" обсуждали в Киеве мирный план: главное
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем