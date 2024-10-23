ППО знищила над Сумською областю майже 20 дронів РФ

У ніч проти 23 жовтня українські військові збили 19 російських дронів-камікадзе над Сумською областю. Робота ППО триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА .

"Сьогодні вночі, 23 жовтня підрозділами ППО Сухопутних військ, Повітряних сил ЗСУ, прикордонників та добровольцями у небі над Сумщиною збили 19 ворожих БпЛА типу "Шахед", - йдеться у повідомленні.

Всього, за даними ОВА, з початку року зенітники знищили 394 російських БПЛА над регіоном.

"Протиповітряні бої тривають! Бережіть себе та рідних, не нехтуйте правилами безпеки", - додали в адміністрації.