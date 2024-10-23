ПВО уничтожила над Сумской областью почти 20 дронов РФ

В ночь на 23 октября украинские военные сбили 19 российских дронов-камикадзе над Сумской областью. Работа ПВО продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Сегодня ночью, 23 октября, подразделениями ПВО Сухопутных войск, Воздушных сил ВСУ, пограничников и добровольцами в небе над Сумской областью сбили 19 враждебных БпЛА типа "Шахед", - говорится в сообщении. Всего, по данным ОВА, с начала года зенитчики уничтожили 394 российских БПЛА над регионом. "Противовоздушные бои продолжаются! Берегите себя и родных, не пренебрегайте правилами безопасности", - добавили в администрации.