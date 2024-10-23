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ПВО уничтожила над Сумской областью почти 20 дронов РФ

Сумы, Среда 23 октября 2024 08:54
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ПВО уничтожила над Сумской областью почти 20 дронов РФ Фото: ПВО сбила 19 российских дронов-камикадзе над Сумской областью 23 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 23 октября украинские военные сбили 19 российских дронов-камикадзе над Сумской областью. Работа ПВО продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Сегодня ночью, 23 октября, подразделениями ПВО Сухопутных войск, Воздушных сил ВСУ, пограничников и добровольцами в небе над Сумской областью сбили 19 враждебных БпЛА типа "Шахед", - говорится в сообщении.

Всего, по данным ОВА, с начала года зенитчики уничтожили 394 российских БПЛА над регионом.

"Противовоздушные бои продолжаются! Берегите себя и родных, не пренебрегайте правилами безопасности", - добавили в администрации.

Обстрелы Сумской области

Российские войска постоянно обстреливают Сумскую область. Больше всего оккупанты атакуют приграничные районы.

Например, в ночь на 21 октября РФ нанесла авиаудары по объекту критической инфраструктуры Роменского района Сумской области. В результате обстрела несколько населенных пунктов остались без электроэнергии.

Кроме того, утром 20 октября российские войска ударили по энергообъекту в Сумской области. Больше 100 населенных пунктов остались без света.

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