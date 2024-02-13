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ППО знищила ракету, яку росіяни запустили на Одесу: уламки пошкодили будинки

Одеса, Вівторок 13 лютого 2024 16:36
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ППО знищила ракету, яку росіяни запустили на Одесу: уламки пошкодили будинки Архівне фото: ППО знищила ракету, яку росіяни запустили на Одесу (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 13 лютого, намагалися ракетою вдарити по Одесі. Однак українська ППО змогла знищити ворожу ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Ворог спрямував по Одесі керовану авіаційну ракету Х-59 із літаків тактичної авіації, що маневрували над акваторією Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Силами протиповітряної оборони ракета збита на підльоті з моря до міста.

Фото: Наслідки падіння уламків (t.me/SJTF_Odes)

Уламками збитої ракети пошкоджено недобудову та скління кількох багатоповерхових будинків у прибережній зоні.

З метою забезпечення безпеки місцевих жителів на місці падіння уламків працюють вибухотехніки. Постраждалих не зафіксовано.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що в Одесі 13 лютого прогриміли вибухи, працювала ППО. Жителів міста просили залишатися в укриттях.

Крім того, голова ОВА Олег Кіпер звернувся з важливим проханням.

"Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте в безпечних місцях до відбою!" - констатував він.

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