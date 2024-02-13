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ПВО уничтожила ракету, которую россияне запустили на Одессу: обломки повредили дома

Одесса, Вторник 13 февраля 2024 16:36
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ПВО уничтожила ракету, которую россияне запустили на Одессу: обломки повредили дома Архивное фото: ПВО уничтожила ракету, которую россияне запустили на Одессу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 13 февраля, пытались ракетой ударить по Одессе. Однако украинская ПВО смогла уничтожить вражескую цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Враг направил по Одессе управляемую авиационную ракету Х-59 с самолетов тактической авиации, которые маневрировали над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Силами противовоздушной обороны ракета сбита на подлете с моря к городу.

Фото: Последствия падения обломков (t.me/SJTF_Odes)

Обломками сбитой ракеты повреждены недострой и остекление нескольких многоэтажных домов в прибрежной зоне.

С целью обеспечения безопасности местных жителей на месте падения обломков работают взрывотехники. Пострадавших не зафиксировано.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в Одессе 13 февраля прогремели взрывы, работала ПВО. Жителей города просили оставаться в укрытиях.

Кроме того, глава ОВА Олег Кипер обратился с важной просьбой.

"Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя!" - констатировал он.

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