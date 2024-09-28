ППО знищила 69 "Шахедів" та дві Х-59: скільки всього дронів і ракет випустила Росія
Росія в ніч на 28 вересня завдала комбінованого удару по Україні, використавши дрони та ракети. Більшість цілей знищила українська ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Всього Росі випустила по Україні:
- дві балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму;
- дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 з повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області;
- 73 ударних дрони з районів Курська, Приморсько-Ахтарська, Орела та мису Чауда у Криму.
В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ворожих ударних дронів. Один безпілотник полетів у напрямку Росії, ще три - локаційно втрачено на території України.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.
Що ще відомо про нічну атаку
Через нічний обстріл України у низці областей оголошували повітряну тривогу. Зокрема, росіяни направили дрони на Київ. За даними КМВА, росіяни спрямували на столицю півтора десятка "Шахедів". Зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі міста.
Також окупанти вдарили по закладу охорони здоров’я в Сумах. За попередньою інформацією, є постраждалі. Крім того, російські дрони атакували житловий сектор у Сумах.
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