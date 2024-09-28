ПВО уничтожила 69 "Шахедов" и две Х-59: сколько всего дронов и ракет выпустила Россия

Россия в ночь на 28 сентября нанесла комбинированный удар по Украине, использовав дроны и ракеты. Большинство целей уничтожила украинская ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

В результате противовоздушного боя сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 69 вражеских ударных дронов. Один беспилотник полетел в направлении России, еще три - локационно потеряно на территории Украины.

Что еще известно о ночной атаке

Из-за ночного обстрела Украины в ряде областей объявляли воздушную тревогу. В частности, россияне направили дроны в Киев. По данным КГВА, россияне направили на столицу полтора десятка "Шахедов". Зафиксировано падение обломков в Оболонском районе города.

Также оккупанты ударили по заведению здравоохранения в Сумах. По предварительной информации, есть пострадавшие. Кроме того, российские дроны атаковали жилищный сектор в Сумах.

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