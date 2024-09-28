ПВО уничтожила 69 "Шахедов" и две Х-59: сколько всего дронов и ракет выпустила Россия
Россия в ночь на 28 сентября нанесла комбинированный удар по Украине, использовав дроны и ракеты. Большинство целей уничтожила украинская ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Всего Роси выпустила по Украине:
- две баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма;
- две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области;
- 73 ударных дрона из районов Курска, Приморско-Ахтарска, Орела и мыса Чауда в Крыму.
В результате противовоздушного боя сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 69 вражеских ударных дронов. Один беспилотник полетел в направлении России, еще три - локационно потеряно на территории Украины.
Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.
Что еще известно о ночной атаке
Из-за ночного обстрела Украины в ряде областей объявляли воздушную тревогу. В частности, россияне направили дроны в Киев. По данным КГВА, россияне направили на столицу полтора десятка "Шахедов". Зафиксировано падение обломков в Оболонском районе города.
Также оккупанты ударили по заведению здравоохранения в Сумах. По предварительной информации, есть пострадавшие. Кроме того, российские дроны атаковали жилищный сектор в Сумах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.