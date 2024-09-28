ППО знищила близько 15 "Шахедів", які загрожували Києву: уламки падали на Оболоні

Приблизно півтора десятка російських ударних дронів, які загрожували Києву, були знищені силами та засобами ППО на підступах та на території столиці в ніч проти 28 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

Там зазначили, що це була вже десята повітряна атака на Київ з початку вересня.

Російська армія знову застосувала ударні БпЛА, попередньо, типу "Shahed". Вони були запущені з південного та північно-східного напрямків.

На Київ баражуючі боєприпаси почали заходити кількома хвилями. Повітряна тривога у столиці тривала близько трьох години.

Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі столиці, внаслідок чого було пошкоджено нежитлове приміщення. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.