ППО не змогла знищити жодної балістичної ракети під час атаки РФ

Новий повітряний напад ворога розпочався о 18:00 7 липня.

Цього разу Росія застосувала:

2 протирадіолокаційні ракети Х-31П ;

; 5 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400 ;

; 169 ударних безпілотників і дронів-імітаторів, зокрема Shahed, "Гербера", "Італмас" і "Пародія".

Ворожі дрони та ракети летіли із акваторії Чорного моря, ТОТ АР Крим, Брянської області, Орла, Приморсько-Ахтарська, Мілерово, ТОТ Донецька, Гвардійська.

До відбиття повітряного нападу були залучені:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи радіоелектронної боротьби;

підрозділи безпілотних систем;

мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, ППО знешкодила 139 російських безпілотників різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та "Італмас". Їх збивали на півночі, півдні та сході України.

Водночас зафіксовано:

влучання 5 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400 на 4 локаціях;

влучання 20 ударних дронів на 11 локаціях;

падіння уламків збитих повітряних цілей ще у 7 місцях.

Крім того, 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П не досягли своїх цілей.

У ПС ЗСУ додали, що атака триває - у повітряному просторі України досі перебувають ворожі дрони.