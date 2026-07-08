ППО не змогла знищити жодної балістичної ракети під час атаки РФ

Уночі 8 липня Росія атакувала Україну протирадіолокаційними та балістичними ракетами, а також ударними безпілотниками та дронами-імітаторами. Вже відома кількість знешкоджених цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.
Новий повітряний напад ворога розпочався о 18:00 7 липня.
Цього разу Росія застосувала:
Ворожі дрони та ракети летіли із акваторії Чорного моря, ТОТ АР Крим, Брянської області, Орла, Приморсько-Ахтарська, Мілерово, ТОТ Донецька, Гвардійська.
До відбиття повітряного нападу були залучені:
За попередніми даними, станом на 08:00, ППО знешкодила 139 російських безпілотників різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та "Італмас". Їх збивали на півночі, півдні та сході України.
Водночас зафіксовано:
Крім того, 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П не досягли своїх цілей.
У ПС ЗСУ додали, що атака триває - у повітряному просторі України досі перебувають ворожі дрони.
Раніше РБК-Україна розповідало про наслідки нічного обстрілу Києва, який Росія здійснила 8 липня.
До слова, ворог двічі намагався атакувати столицю України дронами.
Також ми писали, що Росія знову вдарила по Запоріжжю, є поранені серед цивільного населення.