UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

ППО не змогла знищити жодної балістичної ракети під час атаки РФ

08:36 08.07.2026 Ср
2 хв
Попри це, ракети Х-31П не досягли своїх цілей
aimg Юлія Капітонова
Фото: Більшість російських дронів вдалося знешкодити (Getty Images)

Уночі 8 липня Росія атакувала Україну протирадіолокаційними та балістичними ракетами, а також ударними безпілотниками та дронами-імітаторами. Вже відома кількість знешкоджених цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Новий повітряний напад ворога розпочався о 18:00 7 липня.

Цього разу Росія застосувала:

  • 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П;
  • 5 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;
  • 169 ударних безпілотників і дронів-імітаторів, зокрема Shahed, "Гербера", "Італмас" і "Пародія".

Ворожі дрони та ракети летіли із акваторії Чорного моря, ТОТ АР Крим, Брянської області, Орла, Приморсько-Ахтарська, Мілерово, ТОТ Донецька, Гвардійська.

До відбиття повітряного нападу були залучені:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби;
  • підрозділи безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, ППО знешкодила 139 російських безпілотників різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та "Італмас". Їх збивали на півночі, півдні та сході України.

Водночас зафіксовано:

  • влучання 5 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400 на 4 локаціях;
  • влучання 20 ударних дронів на 11 локаціях;
  • падіння уламків збитих повітряних цілей ще у 7 місцях.

Крім того, 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П не досягли своїх цілей.

У ПС ЗСУ додали, що атака триває - у повітряному просторі України досі перебувають ворожі дрони.

Раніше РБК-Україна розповідало про наслідки нічного обстрілу Києва, який Росія здійснила 8 липня.

До слова, ворог двічі намагався атакувати столицю України дронами.

Також ми писали, що Росія знову вдарила по Запоріжжю, є поранені серед цивільного населення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППОВійна Росії проти України