ua en ru
Ср, 08 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві вдруге від початку доби пролунали вибухи

05:06 08.07.2026 Ср
2 хв
Що відомо про повторну атаку на Київ?
aimg Едуард Ткач
У Києві вдруге від початку доби пролунали вибухи Фото: відбій тривоги оголосили через кілька хвилин після оголошення (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У Києві в середу зранку, 8 липня, знову пролунали вибухи. Це вже другий раз, коли в столиці від початку доби дуже гучно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації (КМДА) та власного кореспондента.

"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - йшлося у повідомленні о 04:46.

Водночас Повітряні сили ЗСУ попередили, що в напрямку столиці летить реактивний дрон. Приблизно в момент сигналу тривогу у місті було чути гучних вибух, більший схожий на збиття безпілотника.

Майже одразу після цього у Києві оголосили відбій тривоги. Проте моніторингові канали пишуть, що на Чернігівщині знову фіксуються дрони, які летять тим самим курсом, що і той, який долетів до столиці.

Також зауважимо, що в момент вибуху карта тривог мала такий вигляд.

У Києві вдруге від початку доби пролунали вибухи

Обстріл Києва

Нагадаємо, що в ніч на 8 липня росіяни вже атакували Київ. Різниця лише в тому, що під час нічної атаки ворог застосував для ударів балістичні ракети. Причому перші вибухи пролунали ще до того, як у місті оголосили повітряну тривогу.

Після атаки місцева влада повідомила, що в результаті атаки пошкодження зафіксовано у двох районах - Деснянському та Святошинському. Зокрема, у першому внаслідок влучання ракети горять складські приміщення, а в другому загорілася нежитлова будівля.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Обстріл Києва Війна в Україні
Новини
Білий дім назвав час зустрічі Зеленського і Трампа в Туреччині
Білий дім назвав час зустрічі Зеленського і Трампа в Туреччині
Аналітика
Здоров'я погіршилося у 70% українців: ВООЗ про вплив війни на старіння та хронічні хвороби
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Здоров'я погіршилося у 70% українців: ВООЗ про вплив війни на старіння та хронічні хвороби