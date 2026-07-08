У Києві вдруге від початку доби пролунали вибухи

У Києві в середу зранку, 8 липня, знову пролунали вибухи. Це вже другий раз, коли в столиці від початку доби дуже гучно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації (КМДА) та власного кореспондента.

"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - йшлося у повідомленні о 04:46.

Водночас Повітряні сили ЗСУ попередили, що в напрямку столиці летить реактивний дрон. Приблизно в момент сигналу тривогу у місті було чути гучних вибух, більший схожий на збиття безпілотника.

Майже одразу після цього у Києві оголосили відбій тривоги. Проте моніторингові канали пишуть, що на Чернігівщині знову фіксуються дрони, які летять тим самим курсом, що і той, який долетів до столиці.

Також зауважимо, що в момент вибуху карта тривог мала такий вигляд.