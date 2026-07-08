ПВО не смогла уничтожить ни одну баллистическую ракету во время атаки РФ

Ночью 8 июля Россия атаковала Украину противорадиолокационными и баллистическими ракетами, а также ударными беспилотниками и дронами-имитаторами. Уже известно количество обезвреженных целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.
Новое воздушное нападение врага началось в 18:00 7 июля.
В этот раз Россия применила:
Вражеские дроны и ракеты летели из акватории Черного моря, ВОТ АР Крым, Брянской области, Орла, Приморско-Ахтарска, Милерово, ВОТ Донецка, Гвардейска.
К отражению воздушного нападения были привлечены:
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 ПВО обезвредило 139 российских беспилотников разных типов, в частности Shahed, "Гербера" и "Италмас". Их сбивали на севере, юге и востоке Украины.
В то же время, зафиксировано:
Кроме того, 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П не достигли своих целей.
В ПС ВСУ добавили, что атака продолжается - в воздушном пространстве Украины до сих пор находятся вражеские дроны.
Ранее РБК-Украина рассказывало о последствиях ночных обстрелов Киева, которые Россия осуществила 8 июля.
К слову, враг дважды пытался атаковать столицу Украины дронами.
Также мы писали, что Россия снова ударила по Запорожью.