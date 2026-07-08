ПВО не смогла уничтожить ни одну баллистическую ракету во время атаки РФ

Новое воздушное нападение врага началось в 18:00 7 июля.

В этот раз Россия применила:

2 противорадиолокационные ракеты Х-31П;

5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;

169 ударных беспилотников и дронов-имитаторов, в том числе Shahed, "Гербера", "Италмас" и "Пародия".

Вражеские дроны и ракеты летели из акватории Черного моря, ВОТ АР Крым, Брянской области, Орла, Приморско-Ахтарска, Милерово, ВОТ Донецка, Гвардейска.

К отражению воздушного нападения были привлечены:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения радиоэлектронной борьбы;

подразделения беспилотных систем;

мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 ПВО обезвредило 139 российских беспилотников разных типов, в частности Shahed, "Гербера" и "Италмас". Их сбивали на севере, юге и востоке Украины.

В то же время, зафиксировано:

попадание 5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 на 4 локациях;

попадания 20 ударных дронов на 11 локациях;

падение обломков сбитых воздушных целей еще в 7 местах.

Кроме того, 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П не достигли своих целей.

В ПС ВСУ добавили, что атака продолжается - в воздушном пространстве Украины до сих пор находятся вражеские дроны.