ППО збила цієї ночі 13 ворожих дронів. Ще 4 "Шахеди" не досягли своїх цілей

Військові зазначили, що в ніч на 3 роки окупанти запускали по Україні ударні безпілотники "Shahed-136/131" із південно-східного напрямку.

"Усього зафіксовано пуски 17 "шахедів"" - розповіли у ПС.

Наша ППО працювала у південних, східних та центральних областях.

"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БПЛА "Shahed-136/131". Решта - не досягли своєї цілі", - йдеться в повідомленні.

Військові уточнили, що, за попередніми даними, втрат не було.

Нічна атака дронів 3 липня

Російські окупанти цієї ночі знову завдали по Україні ударів із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях країни були оголошені повітряні тривоги.

Також повідомлялося про роботу ППО в низці областей, зокрема в Кіровоградській та Хмельницькій.

Перед тим РФ здійснила атаку по Україні минулої ночі. Тоді у Повітряних силах повідомили про загрозу атак противника як за допомогою ударних дронів, так і ракет, у тому числі балістичного типу.

Згодом у Київській МВА поінформували, що росіяни атакували столицю за допомогою "Шахедів". Усі ворожі цілі були знищені силами ППО. В області через падіння уламків було пошкоджено 3 будинки, поранення отримала одна людина.

Вже вранці 2 липня війська РФ продовжили повітряну атаку, запустивши ракети. Загалом за ніч та ранок українською протиповітряною обороною було знищено 3 ракети типу "Калібр", а також 8 дронів Shahed - тобто усі ворожі повітряні цілі.