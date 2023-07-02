Нічна атака на Україну: сили ППО збили 11 повітряних цілей

У ніч на 3 липня російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу "Shahed" й крилатими ракетами "Калібр". Усі повітряні цілі було знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил.

Як пишуть Повітряні сили, пуски восьми "Shahed" здійснювались з південно-східного напрямку, а трьох крилатих ракет "Калібр" - з Чорного моря.



ППО працювала у різних регіонах України, зокрема в зонах відповідальності повітряних командувань "Південь", "Схід" та "Центр".

"Усі повітряні цілі - 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 3 крилаті ракети "Калібр" знищено!", - пише пресслужба.



Фото: сили ППО збили 11 повітряних цілей (t.me/kpszsu (t.me/kpszsu)

Нічна атака на Україну

Цієї ночі Російська Федерація вкотре спробувала завдати повітряної атаки по території України. В низці областей була оголошена повітряна тривога. Сирени зазвучали близько опівночі на півдні країні, а пізніше поширились й на інші регіони. В Повітряних силах попередили про загрозу.

В Києві та області під час повітряної тривоги можна було почути роботу ППО. Цивільних закликали залишатись в укриття й не знімати роботу військових.