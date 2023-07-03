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Війська РФ гатили по Костянтинівці з артилерії, є поранені

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Костянтинівка, Понеділок 03 липня 2023 00:18
Війська РФ гатили по Костянтинівці з артилерії, є поранені Фото: російські військові обстріляли Костянтинівку (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області з артилерії. Внаслідок атаки в неділю, 2 липня, у населеному пункті поранення отримали 2 особи.

Про це заявив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов, передає РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Донбас".

Як уточнив чиновник, атака сталася ввечері близько 19.40. Від ворожого вогню у місті постраждали чоловік та жінка.

"В результаті обстрілу поранено двох людей. Чоловік перебуває у тяжкому стані, у жінки стабільний стан", - розповів керівник МВА.

Крім того, у Костянтинівці було пошкоджено житлові будівлі. За даними Рослова, пошкодження отримали 6 приватних будинків та 1 господарська споруда.

Обстріли Донецької області

Російські війська щодня ведуть обстріли по містах та селах Донецької області - прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Так, наприкінці червня війська РФ обстріляли школу в Покровському районі, і тоді внаслідок ворожих атак загинули двоє людей, ще шість були поранені.

Перед цим, 27 червня, окупанти обстріляли Авдіївку та Костянтинівку, і тоді від вогню противника постраждала одна людина.

Нагадаємо також, що 27 червня російські війська завдали ракетних ударів по Краматорську. Ракети "прилетіли" до кафе, коли там було багато відвідувачів. В результаті загинули 12 людей, і ще 60 отримали поранення.

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