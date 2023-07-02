Нічна атака на Київ: всі ворожі "шахеди" було знищено
В ніч на 2 липня росіяни атакували Київ за допомогою безпілотників-камікадзе типу Shahed. Всі ворожі цілі було знищено силами ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
Керівник адміністрації Сергій Попко зазначив, що це перша атака на столицю за останні 12 днів.
"Силами і засобам нашої ППО всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено. Дякуємо охоронцям нашого неба за відмінну роботу!
Інформації щодо потерпілих чи руйнування на разі не надходило", - сказав Попко.
Нічна повітряна атака 2 липня
Сьогодні вночі Росія знову обстріляла територію України, через що в багатьох регіонах були оголошені повітряні тривоги - спочатку їх оголосили на півдні, а згодом тривога поширилась на центральну та північну Україну.
У Повітряних силах повідомили про загрозу атак противника за допомогою "шахедів" та ракет. Пізніше повідомлялось про роботу ППО у Києві.
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