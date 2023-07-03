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ПВО сбила этой ночью 13 вражеских дронов. Еще 4 "Шахеда" не достигли своих целей

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ этой ночью, во время очередной вражеской воздушной атаки, были сбиты 13 дронов-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Военные отметили, что в ночь на 3 года оккупанты запускали по Украине ударные беспилотники "Shahed-136/131" с юго-восточного направления.

"Всего зафиксированы пуски 17 "шахедов"" - рассказали в ВС.

Наша ПВО работала в южных, восточных и центральных областях.

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Остальные - не достигли своих целей", - говорится в сообщении.

Военные уточнили, что по предварительным данным, потерь не было.

Ночная атака дронов 3 июля

Российские оккупанты этой ночью снова нанесли по Украине удары с применением дронов-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях страны были объявлены воздушные тревоги.

Также сообщалось о работе ПВО в ряде областей, в частности, в Кировоградской и Хмельницкой.

Перед тем РФ совершила атаку по Украине минувшей ночью. Тогда в Воздушных силах сообщили об угрозе атак противника как с помощью ударных дронов, так и ракет, в том числе баллистического типа.

Позже в Киевской ГВА проинформировали, что россияне атаковали столицу с помощью "Шахедов". Все вражеские цели были уничтожены силами ПВО. В области из-за падения обломков были повреждены 3 дома, ранения получил один человек.

Уже утром 2 июля войска РФ продолжили воздушную атаку, запустив ракеты. В целом за ночь и утро украинской противовоздушной обороной было уничтожено 3 ракеты типа "Калибр", а также 8 дронов Shahed - то есть все вражеские воздушные цели.

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